Hitit Üniversitesi, ORKASİFED (Orta Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) ve ÇOSİAD’ın da katkıları ile Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Teknokent Toplantı Salonu’nda düzenlenen program, Ebru Gül Çömüz’ün sunuculuğunda başladı.

Çorum İş Kadınları Derneği Başkanı Semrin Kaleli’nin bir açış konuşması yaptığı programda 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Yüksel Ardalı ve Hitit Üniversitesi’nden Pro. Dr. Dursun Ali Köse, “sanayide yeşil dönüşüm” konulu bir sunum gerçekleştirdiler.

Etkinliğe Samsun’dan ORKASİFED Başkanı Münevver Uğurlu, ORKASİFED Genel Sekreteri Ahmet Acar, ÇOSİAD Başkanı Bülent Demirci, sanayici ve iş insanları ile üniversite öğrencileri katıldı. (Taner ŞİMŞEK)

