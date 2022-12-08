Çorum İş Kadınları Derneği, “Sanayide Yeşil Dönüşüm” konulu bir panel-çalıştay düzenledi. Yarın saat 10.30’da Teknokent Toplantı Salonu’nda başlayacak programa, 19 Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof.Dr. Yüksel Ardalı ile Hitit Üniversitesi Tehlikeli Atık Yönetim Koordinatörü Prof.Dr. Dursun Ali Köse katılacak.

Etkinlik, Hitit Üniversitesi, ORKASİFED (Orta Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği) ve ÇOSİAD’ın da katkıları ile gerçekleştiriliyor. (Haber Merkezi)

