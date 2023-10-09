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Genel Müdür İlker Murat Ar ile Protokol Müdürü Mustafa Akbaş geçtiğimiz ay göreve başlayan Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya kutlama ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürü Prof. Dr. Ar, ziyarette Çorum sanayisinde verimliliğin arttırılması açısından ilimizdeki işletmelerin “Yalın Dönüşüm Desteği ve Model Fabrika” hizmetlerinden yararlanmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında istişarelerde de bulundu.