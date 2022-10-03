Geçtiğimiz hafta sonu 6. Cadde’de yoğun bir mesai harcayan belediye ekiplerine Çorum Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da eşlik etti.

Yolların asfaltlanmasıyla birlikte Çorum Sanayi Sitesi’nde ulaşımın daha konforlu hale geleceğini ifade eden Oda Başkanı Uzun, Çorum Belediyesi tarafından başlatılan asfalt yenileme çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Esnaf Odası ve sanayi esnafları olarak Çorum Belediyesi’nden ne talep ettilerse ivedilikle yerine geldiğini kaydeden Uzun, esnaf dostu bir Belediye Başkanıyla çalışmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Necmettin Uzun ayrıca, bugüne kadar Çorum Sanayi Sitesi’ne yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere Belediye Başkan Yardımcılarına ve tüm belediye personellerine sanayi esnafı adına teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

