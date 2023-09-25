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Şehir içi ulaşımı iyileştirme projeleriyle Çorum’a modern kavşaklar ve yeni alternatif yollar kazandıran Çorum Belediyesi, ulaşılabilir şehir projeleri kapsamında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

Çorum Sanayi Sitesi’ne yeni bir bağlantı yolu daha kazandıran Çorum Belediyesi, Ankara Yolu, Oto Galericiler Sitesi, Hastane ve İnönü Caddesi istikametinden Sanayi Sitesinin batı istikametine ulaşan 15 metre genişliğinde, 410 metre uzunluğundaki yeni yolda kazı ve dolgu çalışmalarını sürdürüyor.

Asfalt öncesi çalışmalarda sona yaklaşan Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki çalışmalarını hızlandırdı. Kaz ve dolgu çalışmalarının ardından asfalt serimi yapılarak yol trafiğe açılacak.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “ Ulaşılabilir şehir vizyonumuz doğrultusunda aşkla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.