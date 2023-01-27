Yangın, saat 02:00 sıralarında Çorum Sanayi Sitesi 15. Cadde üzerinde faaliyet gösteren bir koltuk ve kanepe imalathanesinde çıktı.

Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine gelen iki kadının hastane polisine ihbarı ile farkedilen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atölyede bulunan malzemelerin yanıcı olması nedeni ile kısa sürede büyüyerek bitişikteki başka bir dükkana da sıçrayan yangın Çorum Belediyesi İtfaiye Ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmazken, büyük ölçüde maddi zarar meydana geldi.