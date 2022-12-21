Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun ve dernek yöneticilerinden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müftüsü Muharrem Biçer ve Kooperatif Başkanı Vedat Canbek, sanayi mescidinin yapımında kısa sürede uzun yol alan dernek yöneticilerini tebrik ettiler.

Usta ellerde hazırlanan hat yazıları başta olmak üzere minber, mihrap ve vaaz kürsüsünün yapımında emeği geçen herkese teşekkür eden Biçer ve Canbek, mescidin sanayi esnafına ve Çorum halkına hayırlı olmasını temenni ederek, mescide maddi ve manevi katkılarının süreceğini ifade ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dernek Başkanı Necmettin Uzun da, çalışmaların hızlı bir şekilde devam ettiğini belirterek, son olarak mescidin avizelerinin takıldığını ve mescidi 2023 yılı içerisinde ibadete açmayı planladıklarını kaydetti.

Mescidin yapımına katkı sunan tüm hayırsever esnaf ve vatandaşlara teşekkür eden Necmettin Uzun, ayrıca mescidin yapımına katkıda bulunmak isteyen hayırseverler vatandaşların ise TR88 0001 2001 3280 0016 1001 80 nolu İBAN numarasına bağışta bulunabileceklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

