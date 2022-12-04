Yıllardır “Büyük Çorum” projeksiyonumuzu ortaya koyarken, kent nüfusunu 500 bin, üniversite öğrenci sayısını ilk etapta 50 bin, turist sayısını ilk etapta 500 bin, ihracatı 1 milyar dolar hedefliyorduk. Bunlardan yalnızca ihracat hedefini fazlasıyla aştık. Sanayi, kültür-sanat, sağlık, eğitim, spor, turizm kenti Çorum için, diğer hedeflerin maalesef henüz çok gerisindeyiz.

Seçimlere 6 ay gibi bir süre kalmışken, Merkez Bankası faizini yüzde 9’a çeken devlet yönetiminin, 1 Ocak 2023’ten başlayarak “yatırım seferberliği” başlatmaya hazırlandığı da bir sır değil. Ve yine binlerce yatırımcının, düşük faiz avantajından ve teşviklerden yararlanarak sanayi tesisi kurmak için “koşulları uygun” yer aradığı açık-seçik belli oluyor.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde çok az sayıda parselin kaldığı biliniyor. Üstelik, yatırımcılar Çorum’dan daha fazla avantaja sahip yerleri tercih eder durumdalar. Girişimciler yatırım yapacak yer ararken, Çorum’un da tam bir seferberlik anlayışı içinde bu tarihi fırsatı değerlendirmesi gerekir diye düşünüyoruz.

Çorum’un ulaşım altyapısı açısından taleplerini ileri yıllara bırakan iktidarın, yeni organize sanayi bölgeleri oluşturulması konusunda kaynak aktarımından geri durmayacağına inanıyoruz. Dolayısıyla, şu aşamada Çorum’un “tarihi atılım” için öncelikli, ivedi talebinin “ucuz yatırım alanları” olması gerektiği görüşündeyiz.

Çorum’daki tarıma elverişli olmayan hemen tüm hazine arazileri saptanıp, 1,2,3 değil, daha fazla, belki 10 yeni organize sanayi bölgesi belirlenmelidir. Ve hemen, yatırımcılara bedelsiz sanayi arsası tahsis edileceği tüm dünyaya ilan edilmelidir. Görülecektir ki, hemen şu 6 aylık sürede en az 100 fabrika için yer talebi ile karşılaşılacaktır.

Bu da Çorum’un, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılına “sanayi kenti” olarak girmesinin yolunu açacaktır. Yine bu, Çorum’da 100 bin nüfus artışı, 100 bin nitelikli göç alma, 100 bin beyaz yakalıyı bağrına basma anlamına gelecektir; “emekli kenti”ne doğru gidişi tersine çevirip, Çorum’a yeniden dinamizm kazandırmak, büyüme düğmesine basmak olacaktır.

