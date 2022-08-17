Sanayi sektörünün dış satımı yılın yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 arttı. Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 74,6 oldu.

Sanayi bünyesinde ihracat rekoru kıran sektörlere en fazla talep Almanya'dan geldi. Yılın ilk yarısında Almanya'ya deri ve deri mamulleri 97,9 milyon dolar, makine ve aksamları 577,4 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller, 1,3 milyar dolar, iklimlendirme sanayii 405,4 milyon dolarlık, hazır giyim ve konfeksiyon 2,2 milyar dolarlık, dış satım yaptı. Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 1,5 milyar dolar, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 901,3 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 635,1 milyon dolarlık, İsrail'e çelik sektörü 950,6 milyon dolarlık, ABD'ye çimento cam seramik ve toprak ürünler 573,2 milyon dolar, mücevher sektörü 553,6 milyon dolarlık ihracat yapıldı. (AA)

