Sanayi esnafı, geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen fuar gezisinde uluslararası otomotiv, üretim, dağıtım ve tamir alanındaki yenilikleri yakından görme fırsatı buldu.

Çok sayıda oda üyesinin katıldığı fuarda sektörlerindeki sürekli kendini yenileyen teknolojiyi yakından görme fırsatı bulan sanayi esnafı fuarı karış karış gezerken ayrıca parça ve şasi sistemleri, elektrik ve elektronik sitemler, aksesuar&tuning, onarım-bakım, rot-balans, servis, araç yıkama ve yönetim konuları gibi pek çok yeni teknoloji hakkında bilgiler edindiler ve alışveriş yapma imkanı buldular.

ŞEHİTLER DİYARI ÇANAKKALE'Yİ GEZDİLER

Sanayi esnafı fuar gezisinin ardından ise Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Çanakkale Şehitliğini gezdi. Türk ulusu için tarihin en önemli olaylarından biri olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı bölgeleri bizzat yerinde gören oda üyeleri, bastıkları her bölgede duygusal anlar yaşadı.