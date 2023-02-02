Sanayi Sitesi’nde 12 Şubat 2021 tarihinde temeli atılan 1200 kişi kapasiteli cami, hayırsever esnaf ve vatandaşların katkılarıyla 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun, caminin yapımına maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti. Başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere İl Müftüsü Muharrem Biçer, ÇESOB Başkanı Recep Gür, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, hayırsever esnaf ve vatandaşlar ile dernek yöneticilerine teşekkür eden Necmettin Uzun, caminin sanayi esnafına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Bu arada İl Müftü Vekili Adem Aygün ve Müftülük İdari ve Mali İşler Müdürü Hacı Osman Turan da, ibadete açılmadan önce camide incelemelerde bulunarak, dernek yöneticilerinden bilgi aldı.

Camide herhangi bir eksik olup olmadığını inceleyen Müftü Vekili Adem Aygün, camiye tam not verirken, caminin sanayi esnafına hayırlı olmasını diledi. Aygün, caminin yapımında büyük emeği olan dernek yöneticilerine teşekkür ederek, maddi katkı sunanlardan da “Allah razı olsun” dedi.

Ayrıca bugün Cuma Namazı çıkışında ÇESOB tarafından cemaate pilav ikram edileceği öğrenildi.



(Volkan SINAYUÇ)

