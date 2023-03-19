Geçtiğimiz Şubat ayı içerisinde ibadete açılan 1.200 kişi kapasiteli Sanayi Cami görenleri hayran bırakırken, caminin minare inşaatı ise devam ediyor.

Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun, caminin yapımında maddi ve manevi destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ederken, caminin geçmiş borçları ve minarenin yapımı için de hayırsever esnaf ve vatandaşların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Dernek Başkanı Uzun, caminin yapımında büyük emeği olan başta Vali Mustafa Çiftçi ve Belediyesi Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın olmak üzere ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Belediye Meclis üyeleri ile hayırsever esnaf ve vatandaşlara minnettar olduklarını belirterek, camiye katkıda bulunmak isteyen hayırseverler vatandaşların TR88 0001 2001 3280 0016 1001 80 nolu İBAN numarasına bağışta bulunabileceklerini sözlerine ekledi.