12 Şubat 2021 tarihinde temeli atılan 1.200 kişi kapasiteli cami, hayırsever esnaf ve vatandaşların katkılarıyla 2 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı.

Caminin açılışına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve cami cemaati katıldı.



Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Necmettin Uzun, caminin yapımına maddi ve manevi destek veren herkese teşekkür etti.

Öte yandan ÇESOB tarafından Cuma namazı çıkışı cemaate pilav ikram edildi.

(Haber Merkezi)

