Serginin açılış törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, davetliler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Serginin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, neredeyse her hafta kentte resim sergisi açıldığını hatırlatarak, Çorum’un kültür ve sanatta sadece bölgede değil ülke genelinde de iddialı olduğunu söyledi.

Serginin açılışında konuşan Başkan Aşgın ise, Çorum Belediyesi olarak kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini belirterek bu serginin 2022 yılı içerisinde açılan 7’nci sergi olduğunu ve bu sayının artacağını dile getirdi.

Galeride bulunan 95 eser hakkında bilgi veren Prof. Dr. Çağatay Karahan ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Güler Gök, zihinsel engelli öğrenciler ve lisans öğrencilerinin ürettikleri çalışmaları sergilemekten haz duymalarını sağlamak ve Çorum Belediyesi Engelli Meclisi ile birlikte toplumsal farkındalık oluşturmak için Çorum’da bu sergiyi açtıklarını kaydetti.

Sergi 21 Ekim’e kadar Çorum Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.

(Nurdan AKBAŞ)

