“Sanatla Büyüyenler” resim sergisi Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde düzenlenen törenle açıldı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

“BİZ BU ŞEHRİ BİR TUVAL GİBİ GÖRÜYORUZ”

Belediye hizmetlerini sanat çalışmasına benzeten Başkan Aşgın “Biz bu şehri bir tuval gibi görüyoruz. Şehirde yaptığımız çalışmalar aslında bir resim yapma, şehre estetik ve ruh katmadır. Bu şehir ressamın elinden çıkmış nadide bir eser gibi olsun, anıtsal bir resim gibi olsun diye şehri nakış nakış dokumaya çalışıyoruz. Bu bakışımızda Nilgün hocamızın da katkısı büyüktür. Estetik bakmayı, güzeli görmeyi ve onu resmetmeyi bize öğreten hocamıza ve üzerimizde emeği geçen hocalarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Serginin en önemli yanının çocuklar olduğuna değinen Başkan Aşgın, “Sanatta çok büyük hedeflerimiz var. Bu çocuklarımızla beraber o hedeflere ulaşacağız. Onların ve ailelerinin heyecanı bizi büyük hedeflere ulaştıracak. Bir milletin sanatı, kültürü varsa o millet medeni bir millettir. Geçmişimizde bizim çok büyük ressamlarımız ve sanatçılarımız var. İnşallah bu yavrularımızda bu milletin değerlerini ve geçmişini geleceğe taşıyacaklar.” diye konuştu.

“Sanatla Büyüyenler” resim sergisi 17 Haziran 2023 Cumartesi gününe kadar Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde açık kalacak.