Belediye Sanatçılar Sokağı Tadilatı yapım işini 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale etti. Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon üyeleri huzurunda düzenlenen ihaleye bir firma katıldı.

Çorum Merkez Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi’nde bulunan Sanatçılar Sokağı’nda 27 dükkanda ve sokakta, zemin, duvar ve çatı işleri, ahşap pergola yapımı, tamirat ve tadilat yapım işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 122 bin TL olan ihaleye katılan Öcal Eker 1 milyon 357 bin TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Karacaköylü ihale sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)