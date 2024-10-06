Çorum Belediyesi Sanat Galerisi ve Müzesi’nde düzenlenen renklerin ve şekillerin dans ettiği sergide, geleceğin sanatçılarına destek olmanın gururunu hep birlikte yaşamak isteyen 7’den 77’ye tüm sanatseverler, sergiye katıldı.

Resim Öğretmeni Sema Şen açılan sergide 150’ye yakın öğrencinin eserinin bulunduğunu söyledi.

Öğrenci Velisi Sibel Önen Özdemir ise Çorum’da sanatsal faaliyetlere önem veren bir atölye olmasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi. Sergide Sema Şen öğrencilere katılım belgesi verdi.

Editör: Haber Merkezi