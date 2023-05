Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı (ÇEKVA) bünyesinde yapılan toplantıya şair, yazar ve halk ozanları büyük ilgi gösterdi. ÇEKVA İl Temsilcisi Ahmet Güngör’ün yönetimindeki toplantıda söz alan katılımcılar çeşitli sunumlar yaptı. Güngör pandemi dönemindeki 32 ayın genel bir değerlendirmesini yaparak; “Merhum Abdulkadir Ozulu hocamızın ifade ettiği gibi 32 ay sonra yeniden başlayan azık paylaşımımıza hoşgeldiniz” dedi.

Selahattin Aydemir’in “Ne Mutlu Türküm Diyene” şiirini okuduğu, Fazlı Koçak’ın Aşık Veysel’den “Beni Horgörme Kardeşim” türküsü ile renk kattığı etkinlikte İbrahim Gösterir “Çorum Yöresi Ağızları Sözlüğü”nü tanıttı. Zeynep Özçerezci ise İstanbul’a başlatılan kültür gezileri hakkında bilgi verdi. Bahri Güven “Uzun Yılların Ayrılığında Geçen Zaman” sunumu ile programa katılırken, Mehmet Tatlısu da “Sezai Karakoç”u anlattı. Süleyman Kamışlı’nın Doğaçlama ile katkı sağladığı programa ayrıca Kemal Özkarslı, Mustafa Özken, Zülal Kaya, Hasan Korkmaz ile Can Yoksul da katıldı. Ahmet Güngör her ayın ilk Cumartesi günü düzenlenecek toplantılara tüm sanat dostlarını davet etti.

Öte yandan kurulduğu günden bugüne kadar her yıl yüksek öğrenim bursu veren ÇEKVA’nın bugüne kadar 9 bin Çorumlu gence burs verdiği, bu yıl 880 öğrencinin burs için vakfa başvuru yaptığı ve bu sene 8 ay olarak aylık 750 TL oranında gençlere burs verileceği dile getirildi.

(Volkan SINAYUÇ)