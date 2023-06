Kırtasiyeci esnafının 11 ay boyunca bu günleri beklediğini vurgulayan Özkan Şanal, “Ekmeğini sadece bu meslekten kazanan esnaflarımıza destek verelim ki bu meslek dalında faaliyetlerine devam edebilsinler” dedi.

Öğrenci velilerinden ucuz ve kalitesiz ürünlerle piyasayı alt üst eden ulusal zincir marketlerden alışveriş yapmamalarını isteyen Şanal, ulusal market zincirlerin artık her türlü ürünü satmasını engellemenin zamanının çoktan geldiğini kaydetti.

Perakende Yasası’nın sadece bakkal esnafı için değil her meslek grubu için önemli olduğunun altını bir kez daha çizen Özkan Şanal, “1 ay iş yaparak, 12 ay hizmet vermeye çalışıp ayakta kalan kırtasiyeci esnafımızın hizmet anlayışını takdir ediyorum. Bu şehirde her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Bu yüzden gelin alışverişlerinizi kırtasiyeci esnafından yapın, paranız da Çorum’da kalsın” diye konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)