Tüm Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, depremzedelere dünyanın dört bir yanından yardımlar geliyor. Bazı spor kulüpleri de, depremzedelere destek amacıyla özel maçlar organize ediyor. Bu kulüpler arasında 2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK ile 1.Lig lideri Samsunspor da yerlerini aldılar. Edinilen bilgilere göre, Çorum FK ile Samsunspor, 25 Şubat Cumartesi günü, Samsun’da özel maç yapma konusunda prensip anlaşmasına vardı. Karşılaşmanın tüm gelirinin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Organizasyon ile ilgili ayrıntıların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

(Hüseyin AŞKIN)

