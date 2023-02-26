Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Çorum FK ile depremzedeler yararına oynadıkları dostluk maçından sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, Çorum FK’dan övgü ile bahsetti.

Çorum FK’nın çok iyi bir kadroya ve teknik direktöre sahip olduğunu belirten Eroğlu, kırmızı-siyahlı kulübün gelecekte Türk futbolunda adından daha çok bahsettireceğini kaydederken, “Dostane bir maç oldu. Hocamı tebrik ediyorum. İnşallah onlarda sezon sonunda hedeflerine ulaşırlar. Güçlü bir kadroları var. İyi bir teknik direktörleri var. Gelecekte Çorum FK adının Türk futbolunda daha çok duyulacağını düşünüyorum” dedi.

KEŞKE TRİBÜNLER DAHA DOLU OLSAYDI

Yardım maçı olmasına rağmen tribünlerin boş olmasına üzüldüklerini de dile getiren Eroğlu, “Ülke olarak kötü günler geçiriyoruz. 20 gün geçti. Bir felaket yaşandı. Birbirimize sarılmak zorundayız. Omuz omuza verip, güçlü olmak zorundayız. Deprem ülkesiyiz önlemlerimizi almamız gerekiyor. İki takım arasındaki maç önemliydi. Keşke tribünlerimiz çok daha dolu olsaydı. Çünkü elde edilecek gelir depremzedelerimize katkı sağlayacak” ifade etti.

(Hüseyin AŞKIN)

