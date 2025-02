Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çinli otomotiv üretim devi BYD'nin Manisa'da kuracağı fabrikanın haricinde başka bir Çin firması Chery'nin de Samsun'da üretim fabrikası kurma düşüncesini, "Yine Çin'in bir diğer markasının da Samsun'da bir fabrika kurma teşebbüsleri var. Bu konuda çalışmalar devam ediyor, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Fatih Kacır da takibini yapıyor. Her ikisi de dünya çapında ciddi markalar. Bu araçların Manisa ve Samsun'da üretilmesi Türkiye'deki otomotiv sektörüne çok farklı bir hava getirecektir" cümleleriyle duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'ı da Chery yetkilileri ile Samsun'da yapılması düşünülen fabrika için ciddi diyalog halinde olduklarını, görüşmelerin son fasıllarda olduğunu açıklaması, şehirde bayram havası oluşturdu. İş, ekonomi ve gelişim anlamda fabrikanın Samsun'a büyük değer katacağını ifade eden vatandaşlar, fabrikanın kurulmasını heyecanla beklediklerini belirttiler.

“SAMSUN ADINA ÇOK

SEVİNDİRİCİ DURUM”

Halkın uluslararası bir fabrika talebinin olduğuna değinen Sündüz Aydın adlı vatandaş, "Bence Chery'nin Samsun'a fabrika açması güzel bir şey. Yatırım, iş gücü ve Samsun'daki işsizler için gayet güzel olacak. Böyle bir imkanın olması gayet iyi bir durum. Samsun adına sevindirici bir durum. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. İnşallah binlerce kişi istihdam edilir ve refah olur. Halk olarak bu tip taleplerimiz her zaman vardı. Sevindirici bir gelişme" dedi.

“İŞSİZLİK AZALIR”

Şehirdeki işsizler için de binlerce kişinin çalışacağı fabrikanın olumlu olacağını dile getiren Şükrü Doğan, "Samsun için çok güzel haber. Otomobil fabrikası açılması çok iyi olur. Bir sürü işsiz arkadaşlarımız var. Onlar için de iş imkanı olur inşallah. Temennimiz bu yönde. Fabrikanın Samsun'a çok büyük bir etkisi olacağını düşünüyorum. Bu sayede çoğu vatandaşımız iş sahibi olur diye düşünüyorum. Çünkü Samsun'da yeterince iş sahası yok. Otomobil fabrikasının açılmasının bu yönde iyi etki edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

“SAMSUN KAZANACAK”

Fabrikanın açılması ile kazananın Samsun ve Türkiye olacağını belirten Şerif Şahin, "İnşallah fabrika düşüncesi gerçekleşir, sözde kalmaz. Samsun'un buna ihtiyacı var. Son dönemde bu anlamda iller sıralamasında Samsun geriye gitmişti. Bu tür fabrikaların açılması Samsun adına iyi olur. Ben de sevinirim. Fabrika açılma konusunu takip ediyoruz, haberlerden de görüyoruz. Bir gelecek gelmeyecek, Samsun'a yapılacak yapılmayacak gibi sürekli gündemde yer alıyor ama inşallah bu gerçekleşecek ve sonunda Samsun kazanacak. Samsun'da işsizlik oranı yüksek. O nedenle Samsun'da Chery gibi fabrikaların arttırılması lazım" şeklinde konuştu.

“İŞ BULMA SORUNU

ORTADAN KALKAR”

İş arayan gençler için büyük bir sorunun ortadan kalkacağına inandığını ifade eden Muhammet Genç, "Fabrika, Samsun için iyi olur düşüncesindeyim. Chery'nin burada üretilmesi de ayrıca daha iyi olur. Parça bulma gibi sıkıntılar da yaşanmaz. İş imkanı olarak da olumlu yansır. Boşta gezen, mezun olup da iş bulamayan bir sürü genç var. En azından o insanların iş bulma sorunu ortadan kalkar" ifadelerini kullandı.

“KARADENİZ’DE

BİR İLK OLACAK2

Karadeniz Bölgesi'nde bir otomobil üretim fabrikası olmasının sevindirici olduğunun altını çizen Muhammet Ayaltın, "Yatırım her zaman iyidir. Ayrıca istihdama katkısı olacağını düşünüyorum. Bildiğim kadarıyla Tekkeköy tarafına fabrika kurulacak. Karadeniz açısından ilk olması da önemli. Kendim de otomobil olarak Chery kullanıyorum. Kişisel olarak benim için de iyi olur. Bu fabrika, otomobil, yedek parça, istihdam gibi konularda şehre fayda sağlar. Çok büyük bir arazi üzerinde kurulacağını duyduk. Hayırlı olur inşallah" açıklamasında bulundu.

Hüseyin Aşçı adlı vatandaş da, "Yeni bir iş sahası açılması adına Samsun için güzel olur. Gelişme ve sanayileşme açısından da Samsun'a fayda sağlayacağını düşünüyorum. Fabrika olursa, Samsun için güzel şeylerin habercisi olur diye düşünüyorum" dedi.

Fabrikanın açılacak olmasını olumlu karşılayan diğer vatandaşlar ise otomotiv üretim fabrikasının Samsun ve Türkiye adına sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirdiler.

KAÇIR BİLGİ VERDİ

Türkiye'de üretilip, Avrupa'ya dağılacak otomobil üretim fabrikası hakkında açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır da konu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı: "Hedefimiz ikinci otomotiv yatırımını Samsun'a kazandırmak. Chery ile Samsun konusunda ciddi diyalog içindeyiz. Olacağını ümit ediyorum. Onlar da şunu görüyor: Türkiye planlı hareket eden bir ülke. Özellikle Samsun, Orta Anadolu, Adana ve Mersin'e kadar uzanan hattın önemli sanayi üslerinden biri olarak konumlandırmayı arzu ettiğimiz bir şehir. Avrupa ve dünya pazarlarına ihracat imkanı var. Samsun'da son dönemde çok büyük OSB'ler oluşturduk. Bir tedarik zinciri oluşturma anlamında da Samsun önemli fırsatlar sunuyor. Chery'nin Samsun yatırım kapasitesinin en az BYD kadar olmasını hedefliyoruz. Hem kapasitesi hem da yatırım tutarı açısından da BYD'ye yakın. Umut ediyorum ki Chery ile Samsun özelinde ürüttüğümüz görüşmeler olumlu neticelenir. Biz son fasıllardayız. Ana konuları çok büyük ölçüde müzakere ettik. Ümit ederiz neticeye de varırız Chery ile de durmuyoruz. Başka markalarla da müzakerelerimiz devam ediyor."

Editör: İHA AJANS