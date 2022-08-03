TFF 1.Lig takımı Samsunspor ile Çorum FK arasında bugün oynanacak özel maç basına ve taraftara kapalı olacak.

Konu hakkında ilk resmi açıklama Samsunspor cephesinden geldi. Kulüp resmi sayfasından yapılan açıklamada, “Bugün saat 17.00’de TFF 2.Lig ekiplerinden Çorum FK ile oynanacak hazırlık maçı her iki takım teknik ekibinin isteği doğrultusunda basına ve taraftara kapalı olacaktır” denildi.

Bu paylaşımın ardından Çorum FK Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz, Samsunspor cephesi tarafından açıklanan bu karara Çorum FK olarak imza atmadıklarını söyledi. Topuz, “Bu karar tamamen Samsunspor cephesine aittir. Ne Çorum FK yönetimine, ne de teknik direktörümüz Mert Nobre’ye bu doğrultuda bir talep olmamıştır” dedi.

(Ömür SOYTEMİZ)