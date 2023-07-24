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TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, demiryolu ağının geliştirilmesi için tamamlanan ve yapımı süren projeler hakkında bilgi verdi.

Mevcut durumda 11 bin 668 kilometresi konvansiyonel, 2 bin 32 kilometresi YHT, 219 kilometresi hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13 bin 919 kilometre demiryolu hattına sahip olduklarını söyleyen Hasan Pezük, mevcut hatların yüzde 58’ine tekabül eden 8 bin 46 kilometresinin sinyalli, yüzde 51‘ine tekabül eden 7 bin 142 kilometresinin ise elektrikli olduğunu belirtti. Türkiye’nin vizyon projelerinden biri olan Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin tamamlanarak 26 Nisan 2023 tarihinde hizmete alındığını hatırlatan Pezük, güzergah boyunca Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere toplam 8 gar ve istasyon inşa edildiğini ve 405 kilometre uzunluğundaki Ankara-Sivas arasında 12 saat olan demiryolu seyahat süresinin 2 saat olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINI

DEMİRYOLU AĞI İLE BULUŞTURACAĞIZ”

Türkiye’nin dört bir yanını demiryolu ağı ile buluşturma çalışmalarını sürdüklerini belirten Hasan Pezük, açıklamalarına şöyle devam etti:

“Yapım projeleri ile birlikte 2053 Ulusal Ulaştırma Ana Plan hedefleri kapsamında demiryolu ağının geliştirilmesi amacıyla kuzey-güney ve doğu-batı yeni demiryolu koridorunu oluşturacak olan Erzincan-Erzurum-Kars, Antalya- Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir ve Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir- Kayseri, Samsun-Kırıkkale, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin gibi yeni hızlı tren hatlarına ilişkin proje hazırlama ve yapıma yönelik planlama çalışmaları da sürdürülmektedir.”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca hazırlanmış olan 2053 Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı ve bu planda belirlenen hedefleri dikkate alarak yol haritalarını belirlediklerini söyleyen TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, “Hedef demiryolu hat uzunluğunun 28 bin 590 kilometreye çıkartılması, yolcu taşımacılığı payının yüzde 0,96’dan yüzde 6,20’ye, yük taşımacılığı payının yüzde 5,08’den yüzde 21,93’e çıkartılması, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısının 8’den 52’ye yükseltilmesi, yıllık yük taşımacılığının 448 milyon tona ulaşması, lojistik merkez sayısının 12’den 26’ya çıkartılması, toplam enerji ihtiyacının yüzde 35'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması olarak belirlenmiştir” diye konuştu.