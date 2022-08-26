Kentteki kamu ve özel sağlık tesislerinin 2022 yılı ilk 6 ay hizmet verilerine bakıldığında muayene sayısının 9 milyona yaklaştığını belirten Oruç, “İlçelerimizde süren hastane ve diş sağlığı merkezi inşaatlarımız dışında, il merkezimizde de Samsun Şehir Hastanemiz hızla yükseliyor. Samsun olarak hem hızla büyüyen bir kent olmamız hem de Amasya, Ordu, Sinop, Tokat ve Çorum gibi çevre illerdeki hastaların ilimize tedavi için gelmesi nedeniyle, her yıl artan bir hasta başvurusuyla karşı karşıyayız. 2022 yılı ilk 6 ay muayene verilerine baktığımızda aile hekimliklerimiz ve hastanelerimizde yapılan toplam muayene sayısının 9 milyona yaklaştığını görüyoruz. Yıl sonuna kadar bu rakamın 17 milyonun üzerinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu durum geçtiğimiz yıla oranla yüzde 30 civarında bir hasta başvurusu artışıyla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu büyük bir talep artışı. İlimizde ortalama muayene müracaat sayısı 12,9. Yani bir vatandaşımız sağlık tesislerimizde neredeyse 13 kez hizmet alıyor. Bu rakamın Türkiye ortalaması 9,8 düzeyinde. İlimiz bu yönüyle de Türkiye ortalamasının yüzde 30 üzerinde bir hizmet sunuyor” diye konuştu.

“TOMOGRAFİ VE MR SAYILARI”

Çekilen tomografi ve MR sayıları ile ilgili Müdür Oruç şu bilgileri paylaştı: "Yine ilk 6 ayda vatandaşlarımızın hastalıklarının teşhis ve tedavisi için ilimizde tüm sağlık tesislerimizde yaptırdıkları tetkik sayılarına baktığımızda, vatandaşlarımızın 417 bin tomografi, MR ve 330 bin ultrason çektirme imkânı bulduğunu görüyoruz. Neredeyse her 3 vatandaşımızdan 1’inin tomografi ya da MR çektirdiğini; her 4 vatandaşımızdan 1’inin ultrason tetkikine ulaştığını gösterir bu rakamlar, muayene rakamlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, sağlık çalışanlarımızın ne kadar özveriyle hizmet sunmaya çalıştığını bize gösteriyor. Bu özverili hizmeti 3 bin 414’ü hekim olmak üzere ilimizdeki toplam 21 binin üzerinde sağlık çalışanımızla vermeye çalışıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın özverili hizmetiyle ortaya çıkan bu rakamlar, ilimizin bölgenin sağlık üssü olarak hizmet verdiğini, Samsun’un Karadeniz Bölgesi’nin Sağlıktaki Lokomotifi olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.” (İHA)

