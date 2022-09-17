ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesi Balaç mahallesinde bulunan 19 bin 723 metrekare konut alanı nitelikli arsayı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesine göre kapalı teklifle satacak.

Gayrimenkul, tamamı peşin veya yüzde 25’i peşin geri kalanı 36 taksitle satın alınabilecek. İhale şartnamesi, Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı'ndan ücretsiz temin edilebilir. İhale 29 Eylül 2022 Perşembe günü saat 15.00’te Encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

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