ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecek.

İhale, 2 Mart 2023 tarihinde saat 14:30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.

İhale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

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