TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi TOKİ'den 30 İlde 235 İş Yeri Müzayedesi

ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 adet dükkan,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü  ile 3 yıllığına kiraya verilecek.
İhale, 2 Mart 2023 tarihinde saat 14:30’da Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binasının 1. Katındaki Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.
İhale şartnamesi, mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı/Emlak Şube Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.
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