Şampiyon olacaklarına inandıklarını yineleyen Tahsin Tam, “Herkes çok arzulu, herkes çok istiyor, hepimizin motivasyonu yüksek seviyelerde, camianın da, bizlerin de, oyuncu grubunun da, yönetimin de. İyi yönetilen bir takımız, bu gerçek yani. Sadece sahaya konsantre olacak bir konfor alanı sundu başkanımız ve yönetim kurulumuz. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bize sadece çalışmak ve hedefe yürümek kaldı. Arzulu bir şekilde hareket ederek, disiplinden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, deprem felaketi sonrası lige verilen 1 aylık sürenin ardından, Batman Petrolspor’u deplasmanda 1-0 yenerek, maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Cumartesi günü oynanan 26.haftayı BAY geçti. Kırmızı-siyahlı ekibin dinlendiği haftada, şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan Şanlıurfaspor kazanıp, averajla Çorum FK’nın önüne geçerken, teknik direktör Tahsin Tam, bir youtube kanalına verdiği röportajda şampiyonluğu güçlü bir şekilde istediklerini yineledi.

ÇOK KALİTELİ BİR TAKIMIZ

Deprem felaketi öncesinde bir çıkış yakaladıklarını anlatarak açıklamalarına başlayan Tahsin Tam, “Uzun bir aradan sonra, liderliği tekrar yakaladık. Çok sert bir mücadele gerçekleşiyor grupta ama biz çok kaliteli bir takımız.

İvmelenmeyi o üzücü deprem afetinden önce gerçekten yakalamıştık. Nasıl geri döneceğimiz ile ilgili açıkçası soru işaretleri vardı hem kendimizle, hem de diğer takımlarla ilgili. Lige verilen 1 aylık aradan dönüşte zorlanan takımlar oldu şampiyonluk mücadelesi veren takımlardan. Biz, haftayı 3 puanla kapattık avantajlı bir şekilde. Bu da bize liderlik koltuğunu getirdi.

BİRLİKTELİĞİMİZİ GÜÇLENDİREREK DEVAM ETMELİYİZ

Tabii, çok disiplinli bir şekilde, birlikteliğimizi güçlendirerek devam etmemiz gerekiyor. Kolay bir mücadele olmayacak, ligin sonuna kadar çetin bir mücadele geçecek grupta. Biz, kaliteli bir takımız, güçlü bir şekilde şampiyonluğu istiyoruz. Bunun için de gerekli motivasyona sahibiz” dedi.

ÇORUM HARİKA BİR ŞEHİR

Çorum’un üst ligleri hak ettiğini ancak henüz arzuladığı yerlere gelemediğini, bu sezon inşallah bu sezon hedefe ulaşacaklarını da kaydeden Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, “Çorum harika bir Anadolu şehri. Uzun yıllar play-offlardan dönmüş büyük bir camia, büyük bir takım. İlk geldiğimizde, seyirci biraz kırılganlık göstermiş vaziyetteydi. Ama biz onları haftalar ilerledikçe ortaya koyacağımız kaliteli oyun ve birliktelikle yanımıza çekeceğimizin bilincindeydik. Haftalar ilerledikçe biz onlara o güçlü mesajı verdikçe, onlar da daha fazla yanımızda olmaya devam ettiler.

BİZE SADECE ÇALIŞMAK VE HEDEFE YÜRÜMEK KALDI

Uzun yıllardır üst liglerde oynamamış bir camia. Herkes çok arzulu, herkes çok istiyor, hepimizin motivasyonu yüksek seviyelerde, camianın da, bizlerin de, oyuncu grubunun da, yönetimin de. İyi yönetilen bir takımız, bu gerçek yani. Sadece sahaya konsantre olacak bir konfor alanı sundu başkanımız ve yönetim kurulumuz. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bize sadece çalışmak ve hedefe yürümek kaldı. Arzulu bir şekilde hareket ederek, disiplinden taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

BİRLİKTEĞİNİ SAĞLAN TUTAN TAKIMLAR DEVAM EDECEK

Ligin boyu kısaldıkça stresin de artacağını, bu stresi iyi yöneten takımların yarışın içerisinde var olmaya devam edeceklerini de kaydeden Tahsin Tam, “Birlikteliğini sağlam bir şekilde tutabilen takımlar, kırılganlık göstermeyen takımlar mücadelenin içerisinde olmaya devam edecekler. Haftalar ilerledikçe stres yoğun bir şekilde artacak. Tabii, bu zorlu stresi iyi yönetebilmek de önemli.

HERŞEYİN ÜSTESİNDEN GELECEK TECRÜBEYE SAHİBİZ

Güçlü takımlar var grubumuzda. Şanlıurfaspor, Erokspor, Amed, Erzincanspor, baktığınızda bunlar hep bizimle yarışın içerisinde olacak kadro kalitesine sahip takımlar. Ama bizde de çok ciddi bir adayız bu yarış için. Zaten onun mesajını verdik. Buraya 12 hafta oldu benim geldiğim. Dokuzuncu sıradaydı ben geldiğimde, bu 12 hafta sonunda liderliğe yükseldik. Liderliğe yükselmek tabii ki önemli. Ama daha önemli olan, bunun devamını getirmek, taçlandırabilmek. Bunun için, bu zorlu mücadelede çok gayret göstereceğiz, efor harcayacağız, belki yorulacağız, belki stresi yönetmekte zaman zaman zorlanabileceğimiz dönemler olacak mı bilmiyoruz ama, bu tecrübeye sahibiz. Biz, hepsini yönetip, taçlandırmak istiyoruz” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)

