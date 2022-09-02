Doğalgaza ve elektriğe yapılan yüksek zamları eleştiren Özsaçmacı, “yaparsa AK Parti yapar” lafının gerçeğe döndüğünü, doğalgaz 1.5 yılda santrallerde %1330, sanayide %998, konutta %216 zamlandığını belirtti.

Özsaçmacı, “Bugün uygulanmaya başlayan zamların, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 49,5 zam olarak yansımasına karşın şöyle de bir gerçeklik var ki “yaparsa Ak Parti yaparın ispatı” ifadesini kullandı.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“20 yıldır ülkeyi yönetip yüz yıl geriye nasıl gidilir bugün bunu çok net görmekteyiz. Tamam, anlıyoruz mehterle yürümeye çalışıyorsunuz lakin onu da yanlış anlamışsınız sürekli geri gidilmiyor. Yahu arkadaş aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemek Ak Parti’nin yol haritası olmuş. Şampiyonlar ligine girelim derken Zampiyonlar ligine girdik Ak Parti sayesinde. Meraklanmayın İzmir Marşı ile uğurlayacağız Zampiyonlar liginin oyuncusu Ak Parti’yi…

2002 yılındaki Ak Parti’nin açıklamalarına, başlıklara göz gezdirirseniz bugün bahsi geçen, sözü verilen işlerin 20 yıl önce taahhüt edildiğini ve son tahlilde yine aynı vaatlere muhtaç olduğumuzu göreceksiniz.

"Bu dediklerini 20 yıldır neden yapmadın?" sorusunun bu defa muhalifler tarafından değil, AKP eliyle kendi kendine yöneltilmiş bir hâli mevcut. Ete kemiğe bürünmüş, eğip bükmeye ya da etrafından dolaşmaya namüsait... Aynı şeyleri yapıp farklı sonuç beklemenin adını Einstein koymuş, utanıp sıkılmadan farklı sonuç vadedenin adını da siz koyun kıymetli hemşerilerim.

2001 yılını hatırlıyorum da bu denli zamlar bu denli vurdumduymazlıklar yoktu, ona rağmen Ak Parti’nin muhalefet çığlıkları, olmayanı olmuş gibi gösterme hastalığının ta o günden beri aynı olduğunu 20 yıldır görmekteyiz.

Bugün uygulanmaya başlayan zamların, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 20,4, sanayide kullanılan doğalgazda yüzde 50,8, elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza ise yüzde 49,5 zam olarak yansımasına karşın şöyle de bir gerçeklik var ki yaparsa Ak Parti yaparın ispatı nasıl mı? Şöyle; Doğalgaz 1.5 yılda santrallerde %1330, sanayide %998, konutta %216 zamlandı…

Ekonomideki bozulma kaçınılmaz olarak her yere hızla yayılıyor. Ne yazık ki finans sektörü de yanlış ekonomi politikalarından nasibini alıyor. Önümüzdeki günler bugünlerden zor olacak. Ancak kimse karamsarlığa kapılmasın.

Seçimler yaklaşıyor, değişime çok az kaldı.”

(Haber Merkezi)