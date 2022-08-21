Karate İl Temsilciliği 2022 yılı faaliyet programı kapsamında Avrupa ve Dünya şampiyonu milli karateci Müslüm Baştürk’ü Çorum’a getirdi.

FİTCLUP sponsorluğu ve Çorum Belediyesi’nin destekleri ile Çorum’a gelen Dünya şampiyonu Müslüm Baştürk Çorumlu karateciler ile bir araya gelerek söyleşi yaptı. Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye Çorum’dan yaklaşık 300 sporcu katıldı. Çorum Karate İl Temsilcisi Samet Türe, Samsun Karate İl Temsilcisi Erol Kutlu, Karate antrenörlerinden Sevgi Güler Türe’nin de hazır bulunduğu söyleşide şampiyon Baştürk tecrübelerini Çorumlu karateciler ile paylaştı. Soru-cevap şeklinde geçen seminer sonunda Karate İl Temsilcisi Samet Türe, antrenör Sevgi Güler Türe ve FİTCLUP Başkanı Kübra Tamay tarafından şampiyon Baştürk’e plaket takdim edildi.

Söyleşi hakkında açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Samet Türe, Çorum’da karate branşının gelişimi açısından böyle bir organizasyonu yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Bu ve buna benzer faaliyetler yaparak Çorum’da karate branşını çocuklar nezdinde ön planda tutmak istediklerinin de altını çizen Türe, “Bu çalışmaların akabinde gençlerimize ve çocuklarımıza ulaşmak en büyük hedeflerimizden biri. Milli sporunun Çorum’a gelmesinde bizden desteğini esirgemeyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve organizasyonun ana sponsoru FİTCLUP Başkanı Kübra Tamay’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.



(Rıfat KARA)

