2022 Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile TEKNOFEST Karadeniz yarışmalarına katılarak finale kadar yükselme başarısı gösteren Hitit Angel EC takımı, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Hitit Angel EC takımını yeni belediye hizmet binasında misafir ettiklerini vurgulayarak Çorumlu öğrencilerin TEKNOFEST Samsun yarışmalarında finalist olduğunu söyleyen Başkan Aşgın; “Bu sene şampiyon Çorum’dan çıkacak. Ziyaretleri için mucit gençlerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Başkan Halil İbrahim Aşgın ziyaretin sonunda öğrencilere saat hediye etti.



(Volkan SINAYUÇ)

