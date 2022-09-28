Yüzde 70’i Çorum Belediyesi tarafından yapılan 3 bin 500 kişilik kapalı spor salonu, geçtiğimiz yıl Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilmiş, kalan yüzde 30’luk kısmının bakanlık tarafından yapılacağı belirtilmişti. Çalışmaların devam ettiği spor salonunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, inşaatın yılsonunda tamamlanacağını bildirdi. Yüklenici firma temsilcileriyle görüşen Başkan Aşgın, “Belediyemiz tarafından yapımına başlanan ve protokol muvacehesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrettiğimiz 3 bin 500 kişilik spor salonumuzda çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik, yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldık. Yeni kapalı spor salonu şehrimize sportif anlamda salon sporlarıyla ilgili adeta çağ atlatacak. Geçmişte bu salondan önceki mevcut durumumuzda uluslar arası müsabakaların yapılma imkânı yoktu. Salonumuzun kapasitesi, yeterliliği ve standartlara uygunluğu buna müsaade etmiyordu. Şu anki kapalı spor salonumuz bittiğinde tüm koşulları bünyesinde barındıracak ve her türlü uluslar arası müsabakalara ev sahipliği yapabilecek.” dedi.

Yapımı devam eden kapalı spor salonu yanında Çorum Belediyesi tarafından tamamlanan nizami sentetik saha ile birlikte sportif merkez olma yolunda ilerlediğini kaydeden Başkan Aşgın, “Ekonomik şartların zor olduğu bir dönemde devletimizin de desteğiyle 6 ay öncesine çekebilmek kolay değil. Bu anlamda firmamızın gayretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz çalışmaları da konuyu yakından takip ediyor. Özellikle de süreci çok yakından takip eden Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu’na ve yaptığımız bütün bu işlerde başımızda olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz.

Milletvekillerimiz, valimiz, teşkilatlarımız el birliğiyle bu tesislerimizi gençlerimizle bir an önce kavuşturmak için çalışıyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. 2023 başı itibariyle başta voleybol olmak üzere büyük galibiyetlere imza atacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz. Kapalı spor salonumuz hemşehrilerimize hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.



(Spor Servisi)

