1965 yılında Sungurluda doğan Çoruk, ilk ve ortaokulunu Sungurluda lise ve yüksek öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2017 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans yapan Çoruk, 1991 yılında başladığı memuriyet hayatında çeşitli görevler üstlendi.

İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri olan hemşehrimiz Salim Çoruk, 30’un üzerinde ülkede incelemelerde bulunarak edindiği bilgileri üye belediyelerin hizmetine sundu.

Kamusal alanda ve örgütlü mücadele alanında edindiği tecrübelerini Türkiye’nin siyasal, ekonomik sorunlarını sosyal demokrat birisi olarak ülkenin bir an önce güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi ve cumhuriyet ilkelerinin egemen kılınması için çalışacağını açıklayan Çoruk, CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanması ve TBMMde CHP çoğunluğunun sağlanması için var gücüyle çalışacağını ifade etti.

(Volkan SINAYUÇ)

