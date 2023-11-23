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İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri, hemşehrimiz Salim Çoruk’un ablası Hülya Ayin (59), kanser tedavisi gördüğü İstanbul Amerikan Hastanesi’nde bu sabaha karşı hayata veda etti.

Ali Rıza Ayin’in eşi, Çiğdem Ayin’in annesi olan emekli banka müdürü Hülya Çoruk Ayin’in cenazesi bugün Bahçeşehir Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra İstanbul Boğazköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.