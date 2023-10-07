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Ankara’nın Bahçelievler semtinde 8 Ekim 1978 günü öldürülen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenciden birisi olan Salih Gevenci, Hıdırlık Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında bu yıl da anılacak.

Saldırının 45. yılında Salih Gevenci'nin yarın (8 Ekim Pazar günü) saat 14.00'de Hıdırlık Mezarlığı'nda bulunan kabri başında arkadaşları tarafından anılacağı öğrenildi.

Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Serdar Alten, Latif Can, Faruk Ersan, Efraim Ezgin, Hürcan Gürses ve Osman Nuri Uzunlar’ın da anılacağı belirtildi.

8 Ekim 1978 tarihinde Ankara’nın Bahçelievler Semti’nde öldürülen 7 Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi öğrenci için Çorum dışında yarın Kırklareli ve Ankara Karşıyaka Mezarlığı ile Bursa Yenişehir Santral Park’da anma programı düzenleneceği öğrenildi.