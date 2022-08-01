CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Ankara'da Muharrem orucunun ilk gününde Alevi kurumlarına yönelik eş zamanlı 5 saldırı gerçekleştiğini belirterek, “Şah-ı Merdan Ali Cemevi, Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri, Fatma Ana Cemevi, Mamak Divriği Gökçebel Köyü Derneği, Türkmen Alevi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi'ne yönelik saldırıları kınıyoruz” dedi.

Muharrem ayında cemevlerine yapılan saldırıların sadece Alevi yurttaşlara değil, birliğimize ve bütünlüğümüze de yapıldığını kaydeden Tahtasız “Meczubun biri denilerek geçiştirilemez. Saldırı ve arkasındaki güç tüm detaylarıyla ortaya çıkarılmalıdır.

Yapılan saldırıların eş zamanlı olarak gerçekleşmesi dikkat çekicidir.

Yetkilileri göreve çağırıyor, tüm halkımızı sağduyuya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)