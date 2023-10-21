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Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 248 kişinin daha hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin de yaralandığı belirtildi. Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 15'inci gününde Gazze'deki toplam can kaybı 1756'sı çocuk, 967'si kadın olmak üzere 4 bin 385'e, yaralı sayısı da 13 bin 561'e yükseldi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki 550 aileye yönelik katliam gerçekleştirdi. Bu saldırılarda 3 bin 353 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında olup henüz çıkarılmamış çok sayıda kurban var. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin yüzde 70'i çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor."

İsrail'in saldırılarında sağlık ekiplerini de doğrudan hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar sağlık ekiplerinden 51 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı." bilgisi verildi.