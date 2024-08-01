Ahlatcı Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor, Süper Lig devi Beşiktaş’la hazırlık maçında karşılaştı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde oynanan ve özellikle ilk yarısı çekişmeli geçen karşılaşmada Sakaryaspor 38.dakikada Demir Ege Tıknaz’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçerken, Beşiktaş 44.dakikada Jackson Muleka ile beraberliği sağladı.

İlk yarısı 1-1 biten maçın ikinci yarısında oyunun kontrolünü ele alan Beşiktaş, 79.dakikada Mustafa Hekimoğlu’nun golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Sakaryaspor, bugün Al Batın FC, 3 Ağustos’ta ise Somaspor’la olmak üze iki hazırlık maçı daha oynayacak.