Önceki gün sabaha karşı aniden rahatsızlanarak İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhtar Sait Lekealmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merhumun cenazesi İskilip Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
(Volkan SINAYUÇ)
Sait Lekealmaz defnedildi
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybeden Çorum’un İskilip İlçesi Büyüktaş Mahallesi Muhtarı Sait Lekealmaz (53) toprağa verildi.
Önceki gün sabaha karşı aniden rahatsızlanarak İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhtar Sait Lekealmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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