Önceki gün sabaha karşı aniden rahatsızlanarak İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Muhtar Sait Lekealmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi İskilip Ulucami’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hacıkarani Mezarlığı’nda sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

