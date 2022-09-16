Hatay nüfusuna kayıtlı M.K. (49), Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Y.B'yi (71) telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini ve bu konuda operasyon yürüttüğünü söyledi.

Evdeki para ve ziynet eşyalarını korumak amacıyla az sonra eve gelecek polis memuruna teslim etmesini söylemesi üzerine Y.B, sivil polis kılığında eve gelen M.K'ye 90 bin lira değerinde ziynet eşyası ve nakit para teslim etti.

Y.B. ayrıca, banka hesabında da 49 bin lirasının olduğunu söylemesi üzerine M.K, Y.B'ye parayı çekip kendisine teslim etmesini istedi.

Bankaya giden Y.B., bankanın öğle arası nedeniyle kapalı olmasından dolayı torununun iş yerine gitti. Babaannesinin dolandırıldığını anlayan torunu ise parayı çekmiş gibi yapıp, polislerle birlikte eve gitti.

Dolandırıcılık zanlısı M.K, 49 bin lirayı almak için geldiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.



