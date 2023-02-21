Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde meydana gelen deprem bölgesine giderek hem yardım götürdü hem de bölgede incelemelerde bulundu.

Birlik Başkanı Recep Gür beraberinde Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal ve Marangozlar Odası Başkanı Yücel Şahin ile birlikte ilk olarak Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine gitti.

Burada deprem mağdurları için esnaf odalarının katkılarıyla toplanan bir kamyon soba ve mutfak tüpü yardımlarını teslim eden Başkan Gür, daha sonra Afşin’e Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret ederek, bölge halkına Vali Çiftçi aracılığıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Karaman Tarım İl Müdürü hemşehrimiz Yusuf Şahinbaş ile de görüşme fırsatı bulan Gür ve beraberindekiler sırasıyla Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'a giderek, depremin şehirlerde bıraktığı hasara şahit oldular.

Hatay’da depremde hayatını kaybeden Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Abdulkadir Teksöz’ün ailesi ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı dileyen Gür ve beraberindekiler, devlet-millet işbirliği ile depremin yaralarının sarılacağını ve bu şehirlerin tekrar ayağa kalkacağına olan inançlarını dile getirdiler.

Ziyaretlerde deprem mağdurları ile de görüşme fırsatı bulan Başkan Gür, “Gittiğimiz şehirlerde ağır bir tabloya şahit olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Yüce Allah ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.

Ayrıca ÇESOB olarak deprem bölgesine yardımlara devam edeceklerini belirten Gür, yardımların toplanmasında katkıda bulunan esnaf temsilcileri ile tüm Çorumlu esnaf ve sanatkârlara teşekkür etti. (Haber Merkezi)