Kısa süre önce, Almanya’dan tatile gelen bir kadın hemşehrimizin, Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı civarı ile ilgili “Akşamları sokağa çıkma özgürlüğümüz yok” şeklindeki yakınmasını okurlarımızla paylaşmıştık. Hemşehrimiz, geceleri gruplar halinde gezen başıboş köpeklerin büyük tehdit oluşturduğunu, hava almak için yürüme özgürlüğünden mahrum hale geldiklerini anlatmıştı.

TOKİ konutlarından oluşan Akkent Mahallesi sakinlerinin bu konudaki şikayetleri daha da ciddi. Mahallenin kadınları, yalnız akşamları değil gündüz saatlerinde de sokağa çıkmaya korktuklarını belirterek, “Okullar açılıyor, çocuklarımızı okullarına nasıl göndereceğiz? Hatta, kendimiz götürüp getirmek istesek bile buna cesaret edebilecek durumda değiliz. Hayvanlara kıyacak kadar vicdan yoksunu değiliz, ama bu soruna bir çare bulunması gerektiği de çok açık.” şeklinde konuştular. (Haber Merkezi)

