Başkan Abdulkadir Şahiner, Mahir Ünal'ın “Cumhuriyet; bizim lügatımızı, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir” ifadelerini kullanarak vatan uğruna feda olmuş yüzbinlerce şehidin kemiklerini sızlattığını belirterek, “Sayın Ünal, galiba bu ülkenin temelinde senin soyuna ait tek bir taş bile yok” diye konuştu.

AKP Grup Başkanvekili, Kahramanmaraş Milletvekili Ünal; “Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi Mao’nun Çin kültür devrimidir. Lügate dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet; bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir.” demiş diyerek kendisini eleştiren Abdulkadir Şahiner yaptığı açıklamada, “Arkadaş sen Osmanlı zamanında Ermenice, Rumca yada İbranice'mi konuşuluyor sanıyorsun. O gün dilimiz ne ise bu günde aynı. Sen cahil kalmışsın belli ama bu ülke Cumhuriyet'le küllerinden yeniden doğdu. Gün gelir bu millet yeni bir tarih yazar tarih her zaman tekrar eder” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına “Sayın Ünal, annen Fitnat Ünal’ın soyu anne ve baba tarafından Ermeni kökenli olduğu söyleniyor. Bu açıklamandaki ana sebep bu mu? Bunu açıkla da bilelim. Eğer ki bunlar doğru ise Cumhuriyet'e, Atatürk'e, bu konuşmaların normal. Bu açıklamayı size oy veren tüm AKP'li dostlarımızda bilsin istedim. Gerçek yüzünü görsünler ve senin kim olduğunu, Cumhuriyet'e neden düşman olduğunu bilsinler isterdim. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimize ilişkin kininiz, nefretiniz, mücadeleniz bitmedi. Atamızın ve şehitlerimizin emaneti olan Cumhuriyet ilelebet yaşayacak” diye devam eden Şahiner, “Siz zaten olmayan düşünce setleriniz ile beyhude çabalarınıza devam edin” şeklinde sözlerini tamamladı.

(Haber Merkezi)

