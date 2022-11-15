Samsun-Atakum'da faaliyete başlayan kliniğinin açılışına CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türker, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Zile Belediye Başkanı Şükrü Sargın, Sincan Eski Ağır Ceza Reisi Osman Kaçmaz, il genel ve belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, ilçe başkanları, sendika başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, hekim ve sağlıkçılarla çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Şahiner açılışa katılanlara teşekkür etti.



(Volkan SINAYUÇ)