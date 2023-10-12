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Spora ve sporcuya verdiği önemi hayata geçirdiği projelerle her fırsatta gündeme taşıyan Başkan Şahiner, önemli başarılara imza atan Eğitim Gençlik Spor Kulübünü makamında ağırlayarak talep ettikleri çeşitli spor malzemelerini teslim etti.

Başkan Şahiner, yapmış olduğu açıklamada, “Gençlerimizi sporla ilgilenirken görmek bizleri de mutlu ediyor. İlçemiz tüm branşlarda başarılara ulaşması temennimizdir. Biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya tabi ki hazırız. Hocalarım talep ettiler, biz de yerine getirdik. Nice başarılar diliyorum” diye konuştu.

Katkılarından dolayı Başkan Şahiner'e teşekkür eden Eğitim Gençlik Spor Kulübü voleybol antrenörü Fırat Arslan, daha çok başarılara imza atmak için daha çok çalışacaklarını dile getirdi.