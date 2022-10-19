Muhtarlık müessesesinin, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli yapı taşlarından birisi olduğunu kaydeden Şahiner, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlarımız, milletimizin eli, gözü kulağı konumundadır.

Devletimizin vatandaşlarımıza ulaşması noktasında her zaman en ön saflarda olan muhtarlarımız, halkımızın kendi içlerinden biri olarak her türlü sorun, sıkıntı ve taleplerini rahatlıkla ilettikleri temsilcileridir. Muhtarlar bulundukları mahalle veya köylerde devletimizin tüm organlarını temsil etmekte ve vatandaşlarımıza bir köprü vazifesi görmektedir.

Çalınmadık kapı, gidilmedik ocak, alınmadık gönül bırakmamak için çabalayan, devletimizin gören gözü, vatandaşlarımızın gür sesi olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.” (Haber Merkezi)

