Yargının siyasi talimat ile hareket etmesini ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik hapis ve siyasi yasak kararını kabul etmiyoruz diyen Başkan Şahiner, “16 milyon İstanbullunun iradesi muhakkak adaletsizliği yenecektir. Halkın verdiği yetkiyi ancak halk alır. Sandıkta iki sefer kaybettikleri seçimi usulsüz yargı ve adaletin çürümüşlüğüyle alabileceklerini zannediyorlar” diye konuştu.

Başkan Şahiner, “İstanbulludan aldığı yetkiyle İstanbul'a hizmet eden Sayın Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız. Hukuksuzluğun karşısında birlikte dimdik duracağız” ifadelerini kullandı.

