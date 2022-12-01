Geçtiğimiz Cuma günü mesai bitimi sonrası evine yürüyerek giderken ayağını burkan ve ayağında oluşan kırık nedeniyle Çorum Elitpark Hastanesi’nde ameliyat olan Sungurlu Belediyesi Başkanı Abdulkadir Şahiner taburcu oldu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Şahiner’i hastanede ziyaret etti. Şahiner, geçmiş olsun ziyaretine gelen İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar’a teşekkür etti.

TABURCU OLDU

Hastanede tedavi sürecinin sona erdiğini ve evinde dinleneceğini söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Sevgili dostlarım taburcu olup, bir müddet evimde istirahat edeceğim. İnşallah en kısa sürede görevimin başına dönmeyi planlıyorum. Bu süre zarfında beni bir an olsun yalnız bırakmayan siz kıymetli hemşehrilerime ve dostlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

