Başkan Şahiner, Malazgirt Zaferi ile Anadolu’nun kapılarının Türk ve İslam alemine açıldığını ve yeni bir medeniyetin inşa edildiğini belirterek, bu zaferin günümüze köklü ve zengin bir kültürün oluşmasına vesile olduğunu söyledi.

Başkan Şahiner yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Gücünü inanç ve mücadeleden alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu’nun Türklerden başka bir millete vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt Zaferi de en önemli göstergesidir. Kazanılan bu büyük zaferle, bin yıla yakın bir süredir yaşadığımız bu topraklar, birlik ve kardeşliğimizin merkezine dönmüştür.

Sultan Alparslan’ın komutanlığında asrında görülmemiş bir deha, yetenek ve dirayet ile Anadolu’yu fethetmek için Bizanslılarla karşı karşıya gelen ve onları bozguna uğratan Türkler, tarihten aldığı bilgi, ilham, irfan ve tecrübe ile Anadolu’yu; kendisine yurt, Türk-İslam Medeniyeti’ne beşik, mazlumlara umut ve zalimlere set yapmıştır. Anadolu, şanlı zafer, kutlu fetih Malazgirt ile kendi ali hüviyetine kavuşmuş, Türk-İslam Medeniyeti’ne sancak olmuştur.

Köklü geçmişten, güçlü bir geleceğe uzanan bu kutlu zaferin yankıları günümüzde hala sürmektedir ve daha nice bin yıllarda da yankılanacaktır. Askeri bir başarının ötesinde, aklın, yeteneğin, imanın, sabrın, fedakarlığın, dirayetin ve güçlü bir iradenin eseri olan Malazgirt Zaferi, bizlere atalarımızın örnek şahsiyetlerini ve gayretlerini hatırlatırken, aynı gaye ile Anadolu’muzu, Türkiye’mizi daha ilerilere taşımak için de adeta bir yol haritası niteliğinde örneklik teşkil etmektedir.

Bu duygu ve düşüncelerle, geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun daim olması dileğiyle Malazgirt Zaferi’nin 951. yıl dönümünü kutluyor; bu kutlu zaferin kahramanı, büyük komutan Sultan Alparslan başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum.” (Haber Merkezi)