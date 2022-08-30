İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı ve Muğla Milletvekili Metin Ergun, Başkan Yardımcısı Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Başkan Yardımcısı GİK Üyesi Burhanettin Kocamaz, Başkan Yardımcısı Behçet Saatci, Başkan Yardımcısı Mete Koca, bölge milletvekilleri, il başkanları, belediye başkanları, ilçe başkanları ve meclis üyeleri, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’i makamında ziyaret etti.

Konuklarını Belediye hizmet binası önünde karşılayan ve daha sonra makamında ağırlayan Başkan Şahiner, güncel siyasi ve ekonomik sorunlarının masaya yatırıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

